Какие функции выполняет корень? 1) обеспечивает минеральное питание растений 2) ??бразует гормоны растений 3) закрепляет растение в грунте 4) видоизменения корня запасают органические вещества

Биология
Какие функции выполняет корень? 1) обеспечивает минеральное питание растений 2) ??бразует гормоны растений 3) закрепляет растение в грунте 4) видоизменения корня запасают органические вещества
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни закрепляют растение в почве и прочно удерживают его в течение всей жизни. Через них растение получает из почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества . В корнях некоторых растений могут откладывается и накапливаться запасные вещества. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Площадь круга, вписанного в квадрат равна 16 пи см квадратных . найти площадь квадр??та
Ответить
История
В якому році відбувся останній референдум, присвячений питанню незалежності Квебека
Ответить
Математика
В первый день на склад привезли 20 кг картофеля,во второй-на ?,на 2 ц.Весь картофель расфасовали в мешки по 6 ц в каждый.Сколько мешков с картофеле...
Ответить
История
История. 8 класс. Нужно помочь сделать 2 и 3 номера. 1 номер уже сделала. Очень нуждаю??ь в помощи
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому (упр 106)
Ответить