Какие функции выполняет корень? 1) обеспечивает минеральное питание растений 2) ??бразует гормоны растений 3) закрепляет растение в грунте 4) видоизменения корня запасают органические вещества
Биология
Какие функции выполняет корень? 1) обеспечивает минеральное питание растений 2) ??бразует гормоны растений 3) закрепляет растение в грунте 4) видоизменения корня запасают органические вещества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корни закрепляют растение в почве и прочно удерживают его в течение всей жизни. Через них растение получает из почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества . В корнях некоторых растений могут откладывается и накапливаться запасные вещества.
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