В первый день на склад привезли 20 кг картофеля,во второй-на ?,на 2 ц.Весь картофель расфасовали в мешки по 6 ц в каждый.Сколько мешков с картофелем получилось? Дайте пожалуйста пояснения!

Математика

В первый день на склад привезли 20 кг картофеля,во второй-на ?,на 2 ц.Весь картофель расфасовали в мешки по 6 ц в каждый.Сколько мешков с картофелем получилось? Дайте пожалуйста пояснения!

Автор: Гость