В первый день на склад привезли 20 кг картофеля,во второй-на ?,на 2 ц.Весь картофель расфасовали в мешки по 6 ц в каждый.Сколько мешков с картофелем получилось? Дайте пожалуйста пояснения!

Математика
В первый день на склад привезли 20 кг картофеля,во второй-на ?,на 2 ц.Весь картофель расфасовали в мешки по 6 ц в каждый.Сколько мешков с картофелем получилось? Дайте пожалуйста пояснения!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=36.6666666667 всего кортофеля
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