История. 8 класс. Нужно помочь сделать 2 и 3 номера. 1 номер уже сделала. Очень нуждаю??ь в помощи

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2. A) 1 и 2 реформы Александра I Б)В целом, преобразования Александра I носили косметический характер и не привели к существенной перестройке империи. Прошло ещё полвека, прежде чем Александр II реализовал действительно масштабные либеральные преобразования 3.