Помогите пожалуйста по русскому (упр 106)
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому (упр 106)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поглядывал, не отходил, девичьего , догадывался,затевается, что-то, недоброе, закивал,головой,взгляделся, уронил, лопату,вскочил,придвинул, прошло,бесцветно,бесплодно,во-первых,во-вторых,чувствовал, имеет,людьми, дальше правильно карандашом вставлено
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