Площадь круга, вписанного в квадрат равна 16 пи см квадратных . найти площадь квадр??та

Геометрия
Площадь круга, вписанного в квадрат равна 16 пи см квадратных . найти площадь квадр??та
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S круга=πR² 16π=πR² R²=16 R=4 см по условию, круг вписан в квадрат, => диаметр круга d равен стороне квадрата а. d=2*R, d=8 см а=8 см S квадрата=a² S=8² S квадрата=64 см²
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