Площадь круга, вписанного в квадрат равна 16 пи см квадратных . найти площадь квадр??та

Гость: Гость:

S круга=πR² 16π=πR² R²=16 R=4 см по условию, круг вписан в квадрат, => диаметр круга d равен стороне квадрата а. d=2*R, d=8 см а=8 см S квадрата=a² S=8² S квадрата=64 см²