Мои впечатления после прочтения рассказа И.С. Тургенева "Бежин Луг" Пожалуйста не ??опируйте с других сайтов. И писать всякую чушь, биографию и т.д. тоже не надо
Литература
Мои впечатления после прочтения рассказа И.С. Тургенева "Бежин Луг" Пожалуйста не ??опируйте с других сайтов. И писать всякую чушь, биографию и т.д. тоже не надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне понравился рассказ „Бежин Луг”. Речь идёт о Шестерых мальчиках- Феде, Ильюше, Павлуше и других. Они собрались ночью у костра, с котелком, в котором варится картошка, и со скуки начали рассказывать разные истории о Русалке, Лешем и Водяном. Думаю автор сильно постарался работая над рассказам, чтобы он был всем интересен, и я считаю что у него получилось
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