Текст 5 предложений на любую тему с сущ 1 2 3 склонения
Русский язык
Текст 5 предложений на любую тему с сущ 1 2 3 склонения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом году-2скл. зима-1скл. будет ранней. Уже почти не греет солнце-2скл., давно не слышно пения-2скл. птиц-1скл. Утром окна-2скл. домов-2скл. покрываются лёгким инеем-2скл. Ветви-3скл. деревьев-2скл. сбросили последние листочки-2скл.. Но всю зиму-1скл. меня будет согревать мысль-3скл., что обязательно придёт весна-1скл.
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