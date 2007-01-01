Привет!)) У меня задание на 2 страницах поэтому в крации: Эти слова надо выписать так чтобы сначала были слова с корнем -рос- // -раст- а затем все остальные)))

Русский язык

Привет!)) У меня задание на 2 страницах поэтому в крации: Эти слова надо выписать так чтобы сначала были слова с корнем -рос- // -раст- а затем все остальные)))

Автор: Гость