Привет!)) У меня задание на 2 страницах поэтому в крации: Эти слова надо выписать так чтобы сначала были слова с корнем -рос- // -раст- а затем все остальные)))
Русский язык
Привет!)) У меня задание на 2 страницах поэтому в крации: Эти слова надо выписать так чтобы сначала были слова с корнем -рос- // -раст- а затем все остальные)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С -рост-,-раст- Подрастать,Растение,растительность,растеряться,растущий,вырасти. Остольные: Растаять,растение,растирать,росистый,росли,растопить,растолковать,орошение,упростить,запросить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4580м=.........км.......м 2500см=.....дм....мм 25км500м=......м.....дм 25036см=....м.....дм.....см 2007м=......км....дм....см 4580м=....с...
Українська мова