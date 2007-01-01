Привет!)) У меня задание на 2 страницах поэтому в крации: Эти слова надо выписать так чтобы сначала были слова с корнем -рос- // -раст- а затем все остальные)))

Русский язык
Привет!)) У меня задание на 2 страницах поэтому в крации: Эти слова надо выписать так чтобы сначала были слова с корнем -рос- // -раст- а затем все остальные)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С -рост-,-раст- Подрастать,Растение,растительность,растеряться,растущий,вырасти. Остольные: Растаять,растение,растирать,росистый,росли,растопить,растолковать,орошение,упростить,запросить
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