Дан параллелограмм abcd. найдите разность ad-bc
Геометрия
Дан параллелограмм abcd. найдите разность ad-bc
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Гость:
Ответ будет всегда 0, так как стороны ad и bc равны.
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