Оля поставила на 6 книжных полок по n книг,и ещё 12 книг у неё осталось.Составьте фор??улу для вычесления количества m книг,которые были у Оли,и вычислите это количество,если 1)n=18;2)n=24

Математика
Оля поставила на 6 книжных полок по n книг,и ещё 12 книг у неё осталось.Составьте фор??улу для вычесления количества m книг,которые были у Оли,и вычислите это количество,если 1)n=18;2)n=24
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6*н)+12 (6*18)+12=120 (6*24)+12=156
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