Оля поставила на 6 книжных полок по n книг,и ещё 12 книг у неё осталось.Составьте фор??улу для вычесления количества m книг,которые были у Оли,и вычислите это количество,если 1)n=18;2)n=24

Математика

Оля поставила на 6 книжных полок по n книг,и ещё 12 книг у неё осталось.Составьте фор??улу для вычесления количества m книг,которые были у Оли,и вычислите это количество,если 1)n=18;2)n=24

Автор: Гость