Оля поставила на 6 книжных полок по n книг,и ещё 12 книг у неё осталось.Составьте фор??улу для вычесления количества m книг,которые были у Оли,и вычислите это количество,если 1)n=18;2)n=24
Математика
Оля поставила на 6 книжных полок по n книг,и ещё 12 книг у неё осталось.Составьте фор??улу для вычесления количества m книг,которые были у Оли,и вычислите это количество,если 1)n=18;2)n=24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6*н)+12 (6*18)+12=120 (6*24)+12=156
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1. Сколько битов информации содержит красный сигнал светофора? 2. Сколько бит информации получит второй игрок после первого хода первого игрока в...
Русский язык
Привет!)) У меня задание на 2 страницах поэтому в крации: Эти слова надо выписать так чтобы сначала были слова с корнем -рос- // -раст- а затем вс...