Стих-ние из сло : дело, вокруг, умелых, труд, дружно, ребят, нужно, говорят. Помогите . Нужно завтра сдать .
Литература
Стих-ние из сло : дело, вокруг, умелых, труд, дружно, ребят, нужно, говорят. Помогите . Нужно завтра сдать .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делай дело всем вокруг. Не жалей умелых рук. Труд твой будет оценен. Дружно будешь поощрен. Всеми фразами ребята, Искренне отблагодарят. Ведь всем нужно помогать. Цену за добро не брать. Так все люди говорят, Делай также как велят. Я не поэт,но вроде что-то вышло.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуйте от слова дорога слова со следущем знасением а) маленькая узкая дорога.б) тот кто строит дороги.в) прилагательное к слову дорога. г) трава...
Русский язык
Образуйте от слова дорога слова со следущем знасением а) маленькая узкая дорога.б) тот кто строит дороги.в) прилагательное к слову дорога. г) трава...
Физика
СРОЧНО ФИЗИКА 8-9 класс ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В схеме включены идеальный вольтметр и а??перметр и источник тока (батарейка) имеет небольшое конечное со...
Русский язык
Образуйте от слова дорога слова со следущем знасением а) маленькая узкая дорога.б) тот кто строит дороги.в) прилагательное к слову дорога. г) трава...
Обществознание