Стих-ние из сло : дело, вокруг, умелых, труд, дружно, ребят, нужно, говорят. Помогите . Нужно завтра сдать .

Гость: Гость:

Делай дело всем вокруг. Не жалей умелых рук. Труд твой будет оценен. Дружно будешь поощрен. Всеми фразами ребята, Искренне отблагодарят. Ведь всем нужно помогать. Цену за добро не брать. Так все люди говорят, Делай также как велят. Я не поэт,но вроде что-то вышло.