СРОЧНО ФИЗИКА 8-9 класс ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В схеме включены идеальный вольтметр и а??перметр и источник тока (батарейка) имеет небольшое конечное сопротивление как измениться показания амперметра и вольтметра если переместить дв...

Гость: Гость:

Так как мы будем двигать движок вправо, то будем увеличивать длину резистора, тем самым мы увеличим сопротивление цепи, напряжение цепи постоянно, из формулы u=i*r видим, что сила тока в цепи уменьшится. Ответ : напряжение не изменится, сила тока уменьшится!! Другими словами показания вольтметра не изменится, а показание амперметра уменьшится.