СРОЧНО ФИЗИКА 8-9 класс ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В схеме включены идеальный вольтметр и а??перметр и источник тока (батарейка) имеет небольшое конечное сопротивление как измениться показания амперметра и вольтметра если переместить дв...
Физика
СРОЧНО ФИЗИКА 8-9 класс ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В схеме включены идеальный вольтметр и а??перметр и источник тока (батарейка) имеет небольшое конечное сопротивление как измениться показания амперметра и вольтметра если переместить движок R из среднего положения в крайнее правое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как мы будем двигать движок вправо, то будем увеличивать длину резистора, тем самым мы увеличим сопротивление цепи, напряжение цепи постоянно, из формулы u=i*r видим, что сила тока в цепи уменьшится. Ответ : напряжение не изменится, сила тока уменьшится!! Другими словами показания вольтметра не изменится, а показание амперметра уменьшится.
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