Який об'єм вуглекислого газу утвориться при дії на розчин натрій карбонату 400 г ро??чину який містить 7,3% хлоридної кислоти?
Химия
Який об'єм вуглекислого газу утвориться при дії на розчин натрій карбонату 400 г ро??чину який містить 7,3% хлоридної кислоти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na₂CO₃+2HCl=2NaCl+CO₂+H₂O 400*0,073=29,2 г кислоты в р-ре M(HCl)=36 n(HCl)=m\M=29,2\36=0,8 моль n(CO₂)=0,8\2=0,4 моль V(CO₂)=n*Vm=0,4*22,4=8,96 л
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