Який об'єм вуглекислого газу утвориться при дії на розчин натрій карбонату 400 г ро??чину який містить 7,3% хлоридної кислоти?

Химия

Який об'єм вуглекислого газу утвориться при дії на розчин натрій карбонату 400 г ро??чину який містить 7,3% хлоридної кислоти?

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