Який об'єм вуглекислого газу утвориться при дії на розчин натрій карбонату 400 г ро??чину який містить 7,3% хлоридної кислоти?

Химия
Який об'єм вуглекислого газу утвориться при дії на розчин натрій карбонату 400 г ро??чину який містить 7,3% хлоридної кислоти?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na₂CO₃+2HCl=2NaCl+CO₂+H₂O 400*0,073=29,2 г кислоты в р-ре M(HCl)=36 n(HCl)=m\M=29,2\36=0,8 моль n(CO₂)=0,8\2=0,4 моль V(CO₂)=n*Vm=0,4*22,4=8,96 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Как вы думаете сколько секунд в 1 часе???А
Ответить
Алгебра
Построить график функции у=2х-4 а) с помощью графика определить , чему равно значение у при х=1,5 б) проходит ли график через точку А (300; 56)
Ответить
Литература
6 МЕТАФОР ИЗ СКАЗКИ ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ
Ответить
Алгебра
Как вы думаете сколько секунд в 1 часе???А
Ответить
Математика
Длина первого куска провода в 5 раз больше дюдлины второго.найдите длину второго куска провода если она меньше длины первого на 188 м (решить уравн...
Ответить