Построить график функции у=2х-4 а) с помощью графика определить , чему равно значение у при х=1,5 б) проходит ли график через точку А (300; 56)

Алгебра

Построить график функции у=2х-4 а) с помощью графика определить , чему равно значение у при х=1,5 б) проходит ли график через точку А (300; 56)

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