Построить график функции у=2х-4 а) с помощью графика определить , чему равно значение у при х=1,5 б) проходит ли график через точку А (300; 56)
Алгебра
Построить график функции у=2х-4 а) с помощью графика определить , чему равно значение у при х=1,5 б) проходит ли график через точку А (300; 56)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) подставь x б) подставь 300 вместо x, а 56 вместо y
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