На вечере встречи бывшие одноклассники обменялись рукопожатиями. Сколько однокл??ссников пришло на встречу, если было зафиксированно 91 рукопожатие
Математика
На вечере встречи бывшие одноклассники обменялись рукопожатиями. Сколько однокл??ссников пришло на встречу, если было зафиксированно 91 рукопожатие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если пришло x одноклассников, то первый сделал (х-1) рукопожатие (со всеми, кроме себя самого), второй (х-2) (в том смысле, что рукопожатие с первым уже посчитано у первого), третий (х-3)..., предпоследний 1, последний 0. Таким образом, чтобы посчитать все рукопожатия, у нас будет сумма последовательных чисел от 0 до (х-1) пока не станет 91.0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91значит х-1=13х=14Пришло 14 одноклассников
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