На вечере встречи бывшие одноклассники обменялись рукопожатиями. Сколько однокл??ссников пришло на встречу, если было зафиксированно 91 рукопожатие...

Гость: Гость:

если пришло x одноклассников, то первый сделал (х-1) рукопожатие (со всеми, кроме себя самого), второй (х-2) (в том смысле, что рукопожатие с первым уже посчитано у первого), третий (х-3)..., предпоследний 1, последний 0. Таким образом, чтобы посчитать все рукопожатия, у нас будет сумма последовательных чисел от 0 до (х-1) пока не станет 91.0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91значит х-1=13х=14Пришло 14 одноклассников