Как в Библии показан путь восстановление связи человека с Богом
Литература
Как в Библии показан путь восстановление связи человека с Богом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через крест , Христос умер дабы искупить наши грехи , " завеса разорвалась " и после смерти Христа мы можем спокойно общаться с богом
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