полчаса мальчик ехал на велосипеде со скоростью 24к.ч а потом шел 6 км со скоростью 4 км .ч Определите среднюю скорость движения
Физика
полчаса мальчик ехал на велосипеде со скоростью 24к.ч а потом шел 6 км со скоростью 4 км .ч Определите среднюю скорость движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24*0,5=12 (км) проехал на велосипеде /т.к. расстояние=скорость*время(в часах/ 2)6*4=24 (км) прошел пешком 3)12+24=36 (км) расстояние,которое преодолел мальчик 4)36:2=18 (км/ч) средняя скорость Ответ:18 км/ч
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