полчаса мальчик ехал на велосипеде со скоростью 24к.ч а потом шел 6 км со скоростью 4 км .ч Определите среднюю скорость движения

Физика
полчаса мальчик ехал на велосипеде со скоростью 24к.ч а потом шел 6 км со скоростью 4 км .ч Определите среднюю скорость движения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24*0,5=12 (км) проехал на велосипеде /т.к. расстояние=скорость*время(в часах/ 2)6*4=24 (км) прошел пешком  3)12+24=36 (км) расстояние,которое преодолел мальчик 4)36:2=18 (км/ч) средняя скорость Ответ:18 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Исправьте ошибки. 1. That is biggest crocodile in the Zoo. 2. The lion doesn't live in cold country 3. There are many Zooes in our country....
Ответить
Английский язык
A) the infinitive People can ... different hobbies (to enjoy). A hobby offers a way ... after periods of hard work (to relax). Music may ......
Ответить
Математика
На вечере встречи бывшие одноклассники обменялись рукопожатиями. Сколько однокл??ссников пришло на встречу, если было зафиксированно 91 рукопожатие
Ответить
Русский язык
От языка к тексту. Здесь моделируется активная речевая деятельность, то есть процесс письма с целью выражения и сообщения мысли. Исходным услови...
Ответить
Литература
Ответьте на вопросы,пожалуйста! К какому типу лирики относится стихотворение «А??гел»? 1)Гражданская лирика 2)Философская лирика 3)Пейзажна...
Ответить