полчаса мальчик ехал на велосипеде со скоростью 24к.ч а потом шел 6 км со скоростью 4 км .ч Определите среднюю скорость движения

Физика

полчаса мальчик ехал на велосипеде со скоростью 24к.ч а потом шел 6 км со скоростью 4 км .ч Определите среднюю скорость движения

Автор: Гость