Скільки дітей у 3 домах якщо у кожному домі по 25
Литература
Скільки дітей у 3 домах якщо у кожному домі по 25
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Гость:
Ответ 75 детей это 3:25 =75
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