Как изменится период и частота колебаний в контуре, если индуктивность увеличить в 2 раза, а ёмкость - в 4 раза?
Физика
Как изменится период и частота колебаний в контуре, если индуктивность увеличить в 2 раза, а ёмкость - в 4 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вспоминаем формулу Томсона: индуктивность (L) увеличиваем в 2 раза, а ёмкость (С) в 4 раза: Период колебаний увеличится в раза. Связь периода и частоты: Если период увеличим в раза, соответственно частота уменьшится в раза.
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