Как изменится период и частота колебаний в контуре, если индуктивность увеличить в 2 раза, а ёмкость - в 4 раза?

Физика
Как изменится период и частота колебаний в контуре, если индуктивность увеличить в 2 раза, а ёмкость - в 4 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вспоминаем формулу Томсона:   индуктивность (L) увеличиваем в 2 раза, а ёмкость (С) в 4 раза:  Период колебаний увеличится в  раза. Связь периода и частоты:   Если период увеличим в  раза, соответственно частота уменьшится в  раза.
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