Наступила осень,а деревья уже голые найди грамматическую основу
Русский язык
Наступила осень,а деревья уже голые найди грамматическую основу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень наступила и деревья голые
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