Наступила осень,а деревья уже голые найди грамматическую основу

Русский язык
Наступила осень,а деревья уже голые найди грамматическую основу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень наступила и деревья голые
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