Правильно ли написан текст(пунктуация и орфография)?Если есть ошибки,то напишите ??х,пожалуйста! Мой путь от школы до дома недолог.Выйдя за ворота школы,я заворачиваю направо и иду прямо,до перекрёстка.Дальше я вновь поворачив...
Русский язык
Правильно ли написан текст(пунктуация и орфография)?Если есть ошибки,то напишите ??х,пожалуйста! Мой путь от школы до дома недолог.Выйдя за ворота школы,я заворачиваю направо и иду прямо,до перекрёстка.Дальше я вновь поворачиваю направо и длинной прямой дорожкой дохожу до пожарной части.Перед ней я сворачиваю налево и метров через пятнадцать снова поворачиваю направо.Прохожу мимо спортивной площадки,детского сада,магазина,затем поворачиваю налево и через пятьдесят метров я дома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой путь от школы до дома недолог. Выйдя за ворота школы, я заворачиваю направо и иду прямо до перекрёстка.Дальше я вновь поворачиваю направо и длинной прямой дорожкой дохожу до пожарной части. Перед ней я сворачиваю налево и метров через пятнадцать снова поворачиваю направо. Прохожу мимо спортивной площадки, детского сада, магазина,затем поворачиваю налево и через пятьдесят метров я дома. иду прямо до перекрёстка - запятой не нужно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В основании равнобедренного треугольника ACB отмечены точки M и N так, что, BM=CN. Докажите, что треугольник BAM равен треугольнику CAN.
Информатика
Литература
Сочинение "Что меня поразило в любовной лирике Пушкина". Не надо мне никаких больш??х сочинений где-то на 1-2 странички. Дам 60 баллов