Правильно ли написан текст(пунктуация и орфография)?Если есть ошибки,то напишите ??х,пожалуйста! Мой путь от школы до дома недолог.Выйдя за ворота школы,я заворачиваю направо и иду прямо,до перекрёстка.Дальше я вновь поворачив...

Гость: Гость:

Мой путь от школы до дома недолог. Выйдя за ворота школы, я заворачиваю направо и иду прямо до перекрёстка.Дальше я вновь поворачиваю направо и длинной прямой дорожкой дохожу до пожарной части. Перед ней я сворачиваю налево и метров через пятнадцать снова поворачиваю направо. Прохожу мимо спортивной площадки, детского сада, магазина,затем поворачиваю налево и через пятьдесят метров я дома. иду прямо до перекрёстка - запятой не нужно