Два вездехода одновременно начали движение навстречу друг другу,когда между ними было 200км.Через 2 ч расстояние между ними сократилось до 80км.Скорость одного вездехода 28км/ч.Сколько километров проехал за это время второй ве...
Математика
Два вездехода одновременно начали движение навстречу друг другу,когда между ними было 200км.Через 2 ч расстояние между ними сократилось до 80км.Скорость одного вездехода 28км/ч.Сколько километров проехал за это время второй вездеход.
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю как то так 1) 200-80=120 км - общее расстояние которое проехали первый и второй вездеход вместе за 2 часа 2) 2*28=56 км - проехал первый вездеход за 2 часа 3) 120-56=64 км- проехал второй вездеход за это время ответ: 64 км
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