Найти периметр прямоугольника разными способами?

Математика
Найти периметр прямоугольника разными способами?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это 1-ый: 4+4+2+2=12 см или (4+2)*2=12 см Это 2-ой: 7+7+1+1=16 см или (7+1)*2=16 см
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