Одно ведро вмещает 7литров воды,другое -3литра . Придумай алгоритм .Цель: отмерить 6??итров .
Информатика
Одно ведро вмещает 7литров воды,другое -3литра . Придумай алгоритм .Цель: отмерить 6??итров .
Ответ(ы):
Гость:
Два ведра по 3 литра , но тк 6 литров не помещается в 3 литровое ведро , их надо налить в 7 литровое ведро .
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