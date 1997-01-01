Народ плз помогите 209
Русский язык
Народ плз помогите 209
Ответ(ы):
Гость:
я знаю об этой части речи следующее: 1. это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак, качество, состояние и принадлежность предмета. 2. отвечает на вопросы какой? чей? 3. бывает полным и кратким, отвечает на вопросы каков? какова? каковы?, краткое в предложении всегда сказуемое. 4. имеет степени сравнения - сравнительную и превосходную. 5. изменяется по родам, числам и падежам. 6. в предложении прилагательное бывает определением и сказуемым.
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