Народ плз помогите 209

Гость: Гость:

я знаю об этой части речи следующее: 1. это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак, качество, состояние и принадлежность предмета. 2. отвечает на вопросы какой? чей? 3. бывает полным и кратким, отвечает на вопросы каков? какова? каковы?, краткое в предложении всегда сказуемое. 4. имеет степени сравнения - сравнительную и превосходную. 5. изменяется по родам, числам и падежам. 6. в предложении прилагательное бывает определением и сказуемым.