В гараже стояли 7 машин "Нива" и 5 машин "Лада". У каждой машины 4 колеса.Сколько колёс у всех этих машин?

Математика

В гараже стояли 7 машин "Нива" и 5 машин "Лада". У каждой машины 4 колеса.Сколько колёс у всех этих машин?

Автор: Гость