В гараже стояли 7 машин "Нива" и 5 машин "Лада". У каждой машины 4 колеса.Сколько колёс у всех этих машин?

Математика
В гараже стояли 7 машин "Нива" и 5 машин "Лада". У каждой машины 4 колеса.Сколько колёс у всех этих машин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7+5=12 всего машин 12*4=48 колёс всего
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