Почему как правило используют не чистые металлы а их сплавы?
Химия
Почему как правило используют не чистые металлы а их сплавы?
Ответ(ы):
Гость:
Чистые металлы не обладают нужными свойствами. Сплавы часто работают при высоких нагрузках и температурах. Например, чистое железо - мягкий металл. Сплав железа с углеродом - это сталь или чугун (в зависимости от содержания углерода) . При особо тяжелых режимах работы в стали вводят легирующие элементы, которые придают ей необходимые свойства (твердость, упругость, износостойкость, устойчивость к действию температур и т. д. ) Это же касается и цветных металлов. Например бронза достаточно прочная и твердая, в отличии от входящих в нее компонентов.
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