ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! НОМЕР 709. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! НОМЕР 709. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Сначала узнаешь сколько он проплыл во второй день: 72 :семь восьмых потом получившееся делишь на восемь девятых ( это будет за третий день) н .а потом отнимаешь
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