Почему нельзя искусственным путем возобновить тропический,в то время как возобновление сосновых и еловых лесов возможно?
Биология
Почему нельзя искусственным путем возобновить тропический,в то время как возобновление сосновых и еловых лесов возможно?
Ответ(ы):
Гость:
Для сосновых и еловых лесов нужна особая почва. А вот для тропических лесов нужно очень большое количество влаги,поэтому таких территорий больше на экваториальном климатическом поясе,т.к там осадки выпадают каждую вторую половину дня.
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