Почему нельзя искусственным путем возобновить тропический,в то время как возобновление сосновых и еловых лесов возможно?

Гость: Гость:

Для сосновых и еловых лесов нужна особая почва. А вот для тропических лесов нужно очень большое количество влаги,поэтому таких территорий больше на экваториальном климатическом поясе,т.к там осадки выпадают каждую вторую половину дня.