На какие темы можно поговорить с деректором школы

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На какие темы можно поговорить с деректором школы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Смотря кто директор и что он у тебя ведет? Если что-то ведет,то поговори о его предмете.Или о том что его интересует,допустим спорт и тд)
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