На какие темы можно поговорить с деректором школы
Другие предметы
На какие темы можно поговорить с деректором школы
Ответ(ы):
Гость:
Смотря кто директор и что он у тебя ведет? Если что-то ведет,то поговори о его предмете.Или о том что его интересует,допустим спорт и тд)
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