В прямоугольном треугольнике ABC AB=6 см, АС=10 см. Точки F и T - середины сторон AB и BC соо??ветственно. Вычислите площадь треугольника BFT.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC AB=6 см, АС=10 см. Точки F и T - середины сторон AB и BC соо??ветственно. Вычислите площадь треугольника BFT.
Ответ(ы):
Гость:
( допустим, что АС - гипотенуза.) 1)Рассмотрим треугольник АFT. AF=1/2 AB=3 см AT=1/2 АС=5 По теореме Пифагора находим FT. FT^2=АТ^2 - AF^2 FT^2= 25-9 FT=4 2)Находим площадь AFT. Площадь= 1/2AF*FT= 1/2*3*4=6 Ответ: 6
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