В прямоугольном треугольнике ABC AB=6 см, АС=10 см. Точки F и T - середины сторон AB и BC соо??ветственно. Вычислите площадь треугольника BFT.

Геометрия

В прямоугольном треугольнике ABC AB=6 см, АС=10 см. Точки F и T - середины сторон AB и BC соо??ветственно. Вычислите площадь треугольника BFT.

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