Как переводится на казахском: есть животные которые в красной книге
Қазақ тiлi
Как переводится на казахском: есть животные которые в красной книге
Ответ(ы):
Гость:
Ytpyf!!!!!!!!!!!!!!!!!
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