У овец доминантная серая окраска,рецесcивная,гомозиготное состояние ведёт к недо??азвитию желудка и к летальному исходу,скрестив двух гетерозиготных овец, определить генотипы потомков и будут ли летальные исходы?
Биология
У овец доминантная серая окраска,рецесcивная,гомозиготное состояние ведёт к недо??азвитию желудка и к летальному исходу,скрестив двух гетерозиготных овец, определить генотипы потомков и будут ли летальные исходы?
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