У овец доминантная серая окраска,рецесcивная,гомозиготное состояние ведёт к недо??азвитию желудка и к летальному исходу,скрестив двух гетерозиготных овец, определить генотипы потомков и будут ли летальные исходы?

Биология

У овец доминантная серая окраска,рецесcивная,гомозиготное состояние ведёт к недо??азвитию желудка и к летальному исходу,скрестив двух гетерозиготных овец, определить генотипы потомков и будут ли летальные исходы?

Автор: Гость