2.Найти сумму всех различных чисел, полученных в результате всевозможных перестановок друг с другом цифр 2,3,3,5,7,7.

Математика

2.Найти сумму всех различных чисел, полученных в результате всевозможных перестановок друг с другом цифр 2,3,3,5,7,7.

Автор: Гость