Какими полезными ископаемыми богат урал перечисли.

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Песчаник, гранит, малахит, корунд, тальк, асбест, пирит, серебро, золото, уголь, сланцы, полевой шпат, опал, лазурит, нефрит, жадеит, кварц, горный хрусталь и много других. Урал очень богат на минералы, это российская сокровищница.