Найдите площадь круга,если егорадиус 2.3см.число П округлите до десятых

Математика
Найдите площадь круга,если егорадиус 2.3см.число П округлите до десятых
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Автор: Гость
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Гость:
S=Pr^2  P=3,14 примерно 3 S=3*2,3^2=15,87 примерно 16 Ответ:16
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