Пиріг розрізали на 8 рівних частин і поділили між 4 друзями порівну. Скільки шматочків пирога отримав кожний із них?? Скласти умову задачі
Математика
Пиріг розрізали на 8 рівних частин і поділили між 4 друзями порівну. Скільки шматочків пирога отримав кожний із них?? Скласти умову задачі
Ответ(ы):
Гость:
8 : 4 = 2 Відповідь: 2 шматочки пирога отримов кожен
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