Пиріг розрізали на 8 рівних частин і поділили між 4 друзями порівну. Скільки шматочків пирога отримав кожний із них?? Скласти умову задачі

Математика

Пиріг розрізали на 8 рівних частин і поділили між 4 друзями порівну. Скільки шматочків пирога отримав кожний із них?? Скласти умову задачі

Автор: Гость