Выпиши два слова, в которых все согласные звонкие. Определи часть речи выписанных слов. ЗРЕНИЕ У ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ СЛАБОЕ, ЗАТО ХОРОШО РАЗВИТ СЛУХ. ДНЁМ ПОСЛЕ НОЧНОЙ ОХОТЫ, ЛЕТУЧИЕ МЫШИ СПЯТ, ПРИЧЁМ МНОГИЕ ВИДЫ - ПРИЦЕПИВШИСЬ К ВЕТ...

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Выпиши два слова, в которых все согласные звонкие. Определи часть речи выписанных слов. ЗРЕНИЕ У ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ СЛАБОЕ, ЗАТО ХОРОШО РАЗВИТ СЛУХ. ДНЁМ ПОСЛЕ НОЧНОЙ ОХОТЫ, ЛЕТУЧИЕ МЫШИ СПЯТ, ПРИЧЁМ МНОГИЕ ВИДЫ - ПРИЦЕПИВШИСЬ К ВЕТКЕ ИЛИ СКАЛЕ ВНИЗ ГОЛОВОЙ.

Автор: Гость