Ползли- какая орфограмма к слову ползли

Русский язык
Ползли- какая орфограмма к слову ползли
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ПОлзли - ползать полЗли - ползают О З Проверяемая безударная и проверяемая парная согласная
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