В магазин привезли 18 кг. лаврового листа, по 2 кг. в каждой коробке. Сколько коробок ловрового листа привезли в магазин? Сколько килограммов лаврового листа в пяти таких же коробках? в пятнадцати коробках. как записать текст ...
Математика
В магазин привезли 18 кг. лаврового листа, по 2 кг. в каждой коробке. Сколько коробок ловрового листа привезли в магазин? Сколько килограммов лаврового листа в пяти таких же коробках? в пятнадцати коробках. как записать текст задачи в таблице?
Ответ(ы):
Гость:
В 1 коробке Кол-во коробок Всего кг 2 кг/кор ? шт 18 кг 2 кг/кор 5шт ?кг 2 кг/кор 15шт ?кг 1) 18/2=9(коробок) 2) 2х5 = 10 (кг) - в 5 коробках. 3) 2x15 = 30 (кг) - в 15 коробках. Ответ: 9 коробок, в 5 - 10кг, в 15 = 30 кг. Помог?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Выпиши два слова, в которых все согласные звонкие. Определи часть речи выписанных слов. ЗРЕНИЕ У ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ СЛАБОЕ, ЗАТО ХОРОШО РАЗВИТ СЛУХ. ДНЁ...
Биология
У овец доминантная серая окраска,рецесcивная,гомозиготное состояние ведёт к недо??азвитию желудка и к летальному исходу,скрестив двух гетерозиготны...
Математика
Используя скобки, запиши выражения и вычисли их значения. 1) Сумму чисел 30 и 50 уменьшить на 20. 2) Разность чисел 84 и 41 увеличить на 7.