В магазин привезли 18 кг. лаврового листа, по 2 кг. в каждой коробке. Сколько коробок ловрового листа привезли в магазин? Сколько килограммов лаврового листа в пяти таких же коробках? в пятнадцати коробках. как записать текст ...

Математика

В магазин привезли 18 кг. лаврового листа, по 2 кг. в каждой коробке. Сколько коробок ловрового листа привезли в магазин? Сколько килограммов лаврового листа в пяти таких же коробках? в пятнадцати коробках. как записать текст задачи в таблице?

Автор: Гость