Как решить , задачу в 4 классе?
Математика
Как решить , задачу в 4 классе?
Ответ(ы):
Гость:
1) 100:5*2=40(банок)-за январь уменьшилось 2)100-40=60(банок)-осталось после января 3)60:5*1=12(банок)-осталось после февраля
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