Определить границы предложений. кукушка сидела на березе вокруг неё сновали межд?? деревьями птицы они высматривали уютные уголки в роще пташки таскали перышки другие вили, строили, лепили гнезда.

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Определить границы предложений. кукушка сидела на березе вокруг неё сновали межд?? деревьями птицы они высматривали уютные уголки в роще пташки таскали перышки другие вили, строили, лепили гнезда.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
После березы после птицы после рощи а потом в конце
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