Подобрать к каждому слову однокоренное имя существительное в единственном числе с шипящим звуком на конце слова дрожащий,

Русский язык
Подобрать к каждому слову однокоренное имя существительное в единственном числе с шипящим звуком на конце слова дрожащий,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дрожь))))))___________
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В прямоугольном треугольнике ABC AB=6 см, АС=10 см. Точки F и T - середины сторон AB и BC соо??ветственно. Вычислите площадь треугольника BFT.
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с временами! While i (cut) my sister's hair, she (laugh)
Ответить
Математика
Как решить , задачу в 4 классе?
Ответить
Қазақ тiлi
Как переводится на казахском: есть животные которые в красной книге
Ответить
Математика
В магазин привезли 18 кг. лаврового листа, по 2 кг. в каждой коробке. Сколько коробок ловрового листа привезли в магазин? Сколько килограммов лавро...
Ответить