Плиз срочно надо! плиз,даю 10 баллов

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Плиз срочно надо! плиз,даю 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зайдите в словарь ( Ожегова ,Даля) И узнайте что означают эти слова ,а потом без труда соотнесите) 
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