помогите найти правильный ответ обознач какое поведение птиц не характерно для в??сны 1 витьё гнезда 2 высиживание яиц 3 обучение птенцов летать.

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помогите найти правильный ответ обознач какое поведение птиц не характерно для в??сны 1 витьё гнезда 2 высиживание яиц 3 обучение птенцов летать.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 так как птицы учится летать ближе к осени
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