ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С БИОЛОГИЕЙ!!!! выберите из перечисленных растений семейства бобовые:донник белый,донник жёлтый,фасоль обыкновенная,соя,клевер луговой,горох посевной,солодка,которые относятся к пищевым,лекарственным,кормов...

Биология
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С БИОЛОГИЕЙ!!!! выберите из перечисленных растений семейства бобовые:донник белый,донник жёлтый,фасоль обыкновенная,соя,клевер луговой,горох посевной,солодка,которые относятся к пищевым,лекарственным,кормовым растениям и медоносам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Почему как правило используют не чистые металлы а их сплавы?
Ответить
Математика
Заполни пустые ячейки таблицы m 40 22 76 35 84 m-20 8+m
Ответить
Химия
Что получится при вы взаимодействии С2Н2 с водой?
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!! НОМЕР 709. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Ответить
Геометрия
РЕШИТЕ ПЖ ЗАДАЧИ N101E45 Проектор полностью освещает экран A высотой 150 см, расположенный на расстоянии 210 см от проектора. На каком наименьшем р...
Ответить