ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С БИОЛОГИЕЙ!!!! выберите из перечисленных растений семейства бобовые:донник белый,донник жёлтый,фасоль обыкновенная,соя,клевер луговой,горох посевной,солодка,которые относятся к пищевым,лекарственным,кормов...
Биология
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С БИОЛОГИЕЙ!!!! выберите из перечисленных растений семейства бобовые:донник белый,донник жёлтый,фасоль обыкновенная,соя,клевер луговой,горох посевной,солодка,которые относятся к пищевым,лекарственным,кормовым растениям и медоносам
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