В трансформаторе число витков в первичной обмотке равно 200, во вторичной 400, а напр??жение на первичной обмотке равно 200В. Каково напряжение во вторичной обмотке?
Физика
В трансформаторе число витков в первичной обмотке равно 200, во вторичной 400, а напр??жение на первичной обмотке равно 200В. Каково напряжение во вторичной обмотке?
Ответ(ы):
Гость:
Думаю, что 400В. 200х2=400.
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