В трансформаторе число витков в первичной обмотке равно 200, во вторичной 400, а напр??жение на первичной обмотке равно 200В. Каково напряжение во вторичной обмотке?

Физика

В трансформаторе число витков в первичной обмотке равно 200, во вторичной 400, а напр??жение на первичной обмотке равно 200В. Каково напряжение во вторичной обмотке?

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