У Маши было 250 рублей. За мороженое она заплатила 120 рублей. Какую часть своих денег Маша заплатила за мороженое?
Математика
У Маши было 250 рублей. За мороженое она заплатила 120 рублей. Какую часть своих денег Маша заплатила за мороженое?
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: сто двадцать двести пятидесяти десятых
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