У Маши было 250 рублей. За мороженое она заплатила 120 рублей. Какую часть своих денег Маша заплатила за мороженое?

Математика
У Маши было 250 рублей. За мороженое она заплатила 120 рублей. Какую часть своих денег Маша заплатила за мороженое?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: сто двадцать двести пятидесяти десятых             
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Актер готовится к спектаклю золотой ключик догадайся и подпиши под картинками,ка??ие роли он репетирует
Ответить
Математика
Как решить пример пример по математике HOK(7;8;4;)
Ответить
Русский язык
Что такое ЧАШКА С КОНОПЛЁЙ
Ответить
Информатика
Одно ведро вмещает 7литров воды,другое -3литра . Придумай алгоритм .Цель: отмерить 6??итров .
Ответить
Русский язык
Народ плз помогите 209
Ответить