На первом станке рабочий сделал 36 деталей,а на втором 54 детали.Все детали разложили в коробки по 5 деталей.Сколько потребовалось коробок?

Математика

На первом станке рабочий сделал 36 деталей,а на втором 54 детали.Все детали разложили в коробки по 5 деталей.Сколько потребовалось коробок?

Автор: Гость