На первом станке рабочий сделал 36 деталей,а на втором 54 детали.Все детали разложили в коробки по 5 деталей.Сколько потребовалось коробок?
Математика
На первом станке рабочий сделал 36 деталей,а на втором 54 детали.Все детали разложили в коробки по 5 деталей.Сколько потребовалось коробок?
Ответ(ы):
Гость:
1)36+54=90(дет)всего 90/5=18(короб)потребовалось
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