Две бригады выполняют одну и ту же работу и делают это с одинаковой производитель??остью. Как связано время совместной работы со временем работы одной бригады по выполнению одного и того же объёма работы?

Математика

Две бригады выполняют одну и ту же работу и делают это с одинаковой производитель??остью. Как связано время совместной работы со временем работы одной бригады по выполнению одного и того же объёма работы?

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