Две бригады выполняют одну и ту же работу и делают это с одинаковой производитель??остью. Как связано время совместной работы со временем работы одной бригады по выполнению одного и того же объёма работы?

Математика
Две бригады выполняют одну и ту же работу и делают это с одинаковой производитель??остью. Как связано время совместной работы со временем работы одной бригады по выполнению одного и того же объёма работы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем работы одинаковый, производительность одинаковая, значит время у обеих бригад одинаковое общее время=время 1-й бригады / 2
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